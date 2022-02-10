Dizdarlı ve Birinci de pozitif çıktı





Dr. Bülent Dizdarlı da korona virüse yakalandı.

Dizdarlı sağlık durumuyla ilgili kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

Bir savaş veriyorsan, ve bu uzun soluklu bir savaşsa mutlaka yara alırsın.

Testim Pozitif

Ama ben kazanacağım.

Çünkü aşılıyım.

Hafif gripal bulgularım var.

Evde izoleyim.”

Öte yandan CTP Girne Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Birinci, sağlık durumuyla ilgili kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

“Değerli arkadaşlarım dün (önceki gün)grip belirtileri başlayınca testimi yaptırdım + çıktı , iyiyim, kendimi izole ettim, hafta başı kontrollerimi yapıp aranıza döneceğim, iyi günler diler, saygılar sunarım.”

