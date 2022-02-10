banner762
Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor
Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor
21 0
Dizdarlı ve Birinci de pozitif çıktı
Dizdarlı ve Birinci de pozitif çıktı
4 0
 
“Saldırganlar denizden kaçmış olamaz”
“Saldırganlar denizden kaçmış olamaz”
26 0
Kaymaklı ‘kupada varım’ diyor
Kaymaklı ‘kupada varım’ diyor
17 0
13 0
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
22 0
9 0
banner797

Dizdarlı ve Birinci de pozitif çıktı

banner476

banner714
Dizdarlı ve Birinci de pozitif çıktı
 
 
Dr. Bülent Dizdarlı da korona virüse yakalandı.
Dizdarlı sağlık durumuyla ilgili kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
Bir savaş veriyorsan, ve bu uzun soluklu bir savaşsa mutlaka yara alırsın.
Testim Pozitif
Ama ben kazanacağım.
Çünkü aşılıyım.
Hafif gripal bulgularım var.
Evde izoleyim.”
Öte yandan CTP Girne Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Birinci, sağlık durumuyla ilgili kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
“Değerli arkadaşlarım dün (önceki gün)grip belirtileri başlayınca testimi yaptırdım + çıktı , iyiyim, kendimi izole ettim, hafta başı kontrollerimi yapıp aranıza döneceğim, iyi günler diler, saygılar sunarım.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.