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Covid'i atlattım bana bir şey olmaz demeyin

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Covid'i atlattım bana bir şey olmaz demeyin

 

 

 Corona virüsü geçiren kişilerin tekrar hastalanmaya karşı bağışıklığı olduğuna dair iddialar bugün yayınlanan bir araştırma ile çürütüldü…

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmada, Covid-19’a yakalananlarda görülen bağışıklık tepkisinin Omicron varyantına karşı etkili bir koruma oluşturmadığı ve bu kişilere Omicron varyantının bulaşabileceği kaydedildi.
 
Katar’da Covid-19 hastalarının verileriyle yapılan araştırmada daha önce Covid-19 geçirmiş kişilerin bağışıklığının Omicron varyantına karşı yüzde 56’lık bir koruma sağladığı ortaya çıktı.

 Öte yandan Covid-19 geçiren kişilerin tekrar Alfa varyantına yakalanmasına karşı yüzde 90.2, Beta varyantına yakalanmasına karşı yüzde 85.7 ve Delta varyantına yakalanmasına karşı yüzde 92’lik bir koruma sağladığı kaydedildi.

Araştırmada, “Önceki varyantlarda olduğu gibi koruma sağlanıyor fakat bunun oranı çok düşük” denildi.

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