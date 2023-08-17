Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, ülkede şu an birçok Covid-19 vakası olduğunu belirtti ancak toplumun genelinde maske takmayı gerektirecek bir salgın olmadığını ifade etti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, ülkede şu an birçok Covid-19 vakası olduğunu belirtti ancak toplumun genelinde maske takmayı gerektirecek bir salgın olmadığını söyledi.

HALKIN SESİ’ne konuşan Dalkan, Kovid-19 pozitif olan kişilerin çoğunun PCR testi yaptırmaması nedeniyle vakaların ne kadar yaygın olduğunun bilinemediğini söyledi ve hasta olan kişilerin evlerinde izole olmaları gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, grip olan ya da ateşli öksürüklü hastalık geçiren kişilerin toplum içine karışmaması gerektiğini vurgulayarak, pozitif vakalar gibi izole olunması gerektiğini ifade etti.

“Covid bitmedi, bitmeyecek” diyen Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ancak pandemi döneminde olduğu gibi toplumun genelinde maske takmayı gerektirecek bir salgın olmadığını belirtti.

