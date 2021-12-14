Covid-19’dan bir günde üç can kaybı daha

Koronavirüs üç can daha aldı. Covid-19 tedavisi gören 73 yaşındaki Şengül Saltan, 92 yaşındaki Halil Cambaz ve 68 yaşındaki Seçkin Sönmez yaşamını yitirdi. Sönmez, Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan üç kişiden biriydi





COVID-19 kaynaklı ölümler can yakmaya devam ediyor. Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde dün sabah 73 yaşındaki Şengül Saltan, 92 yaşındaki Halil Cambaz ve 68 yaşındaki Seçkin Sönmez yaşamını yitirdi.

73 yaşındaki Şengül Saltan, 2 doz Sinovac aşılı olması gerekçesiyle “aşısız” sayıldı.

Şengül Saltan’ın aynı zamanda kalp yetmezliği gibi bazı yan hastalıklarının da bulunduğu ifade edildi.

92 yaşındaki Halil Cambaz’ın ise hiç aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Pandemi Hastanesinde tedavi gören 68 yaşındaki aşısız hasta Seçkin Sönmez hayatını kaybetti.

Seçkin Sönmez, öldürüldükten 4 buçuk sene sonra 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanı yakınlarında cesedi bulunan 40 yaşındaki Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan üç kişiden biriydi.

Cinayet zanlısı Seçkin Sönmez, tutulduğu cezaevinde koronavirüse yakalandığı için karantina oteline sevk edilmişti. Sönmez durumunun kötüleşmesinin ardından Acil Durum Pandemi Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakım servisine alınmıştı.

Dün sabah meydana gelen üç ölümle birlikte, ülkede COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121’e yükseldi.

