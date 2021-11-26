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Covid-19’a iki can daha

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64 yaşındaki Ayer Mustafaoğulları ve 73 yaşındaki Halil Koday, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 100'e yükseldi

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Covid-19’a iki can daha
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KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. Dün iki kişi daha yaşamını yitirdi.
64 yaşındaki Ayer Mustafaoğulları tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. 
Bu ölümden saatler sonra Covid-19 hastalığı nedeniyle dün ikinci ölüm haberi geldi
73 yaşındaki Halil Koday tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. 
Mustafaoğulları ve Koday'ın ölümüyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.
 
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