Covid-19’a iki can daha

64 yaşındaki Ayer Mustafaoğulları ve 73 yaşındaki Halil Koday, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 100'e yükseldi



KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. Dün iki kişi daha yaşamını yitirdi.

64 yaşındaki Ayer Mustafaoğulları tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.

Bu ölümden saatler sonra Covid-19 hastalığı nedeniyle dün ikinci ölüm haberi geldi

73 yaşındaki Halil Koday tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.

Mustafaoğulları ve Koday'ın ölümüyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

