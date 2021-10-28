banner583
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
82 0
Sivrili Demirspor turladı
Sivrili Demirspor turladı
31 0
 
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
18 0
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
33 0
Dünyanın en kolay kas yapma programı
Dünyanın en kolay kas yapma programı
13 0
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
20 0
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
17 0
banner661
banner726

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu

banner476

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, fluvoksamin adlı bir antidepresanın şiddetli Covid-19 riski bulunan hastalar arasında, hastaneye yatış oranını ve ölümcül hastalık riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi.

banner714
Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu
banner721
 

ABD’li bilim insanlarının bildirdiğine göre, ucuz ve dünya genelinde bulunabilirliği yüksek olan bir antidepresan ilacı, risk altındaki kişilerde ölümcül  Covid-19 hastalığı riskini üçte bir oranında azalttı.

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 2

Brezilya'da yaklaşık bin 500 hasta arasında yapılan klinik denemeler, fluvoksamin olarak bilinen ilacı alanlarda ciddi Covid-19 hastalığı ve hastaneye yatış olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 3

Luvox markası altında satılan ilacın, çoğunlukla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve depresyonu tedavi etmek için kullanılan seçici bir serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) sınıfına dahil olduğu belirtildi.

Ancak, The Lancet Global Health'de yayınlanan çalışma üzerinde çalışan ve Washington Üniversitesi'nde psikiyatri doçenti olan Dr. Angela Reiersen, ilacın inflamasyonu (iltihaplanma) azaltabileceğini söyledi.

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 4

SİTOKİN FIRTINASI VE KAN PIHTILAŞMASI RİSKİNİ AZALTIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Reiersen, "Fluvoksamin, corona virüs enfeksiyonu tarafından tetiklenebilen sitokin adı verilen inflamatuar moleküllerin üretimini azaltabilir. İlaç ayrıca, Covid-19 enfeksiyonununka pıhtılaşma etkilerini etkileyebilecek kan trombositlerini de azaltabilir” dedi.

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 5

Bununla birlikte, Reierson ve meslektaşları çalışma kapsamında 741 gönüllüye 10 gün boyunca günde iki kez 100 mg  fluvoksamin verirken, 756 gönüllü plasebo aldı.

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 6

RİSK YÜZDE 32 AZALDI

Fluvoksamin alan hastaların yüzde 79'u,  veya yaklaşık yüzde 11'i,  plasebo verilenlerin yaklaşık yüzde 16'sına kıyasla acil serviste veya hastane odasında tedaviye ihtiyaç duydu. Mutlak riskte yüzde 5'lik , göreceli riskte ise yüzde 32'lik bir azalma görüldü. 

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 7

UYGUN FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Diğer taraftan, ilacın corona virüs hastalarına verilen tedavilere eklenip eklenmeyeceğini görmek için daha fazla çalışma gerekiyor, ancak ilaç oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.  Araştırmacılar, 10 günlük tedavi için kullanılan  fluvoksamin tedavisinin yaklaşık 4 dolara (yaklaşık 38 lira) mal olduğunu yazdı. 

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 8

Çalışmanın yazarları, "Fluvoksaminin güvenliği, tolere edilebilirliği, kullanım kolaylığı, düşük maliyeti ve yaygın bulunabilirliği göz önüne alındığında, bu bulgular Covid-19'un klinik yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası yönergeleri etkileyebilir" sonucuna vardı. 

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 9

Covid-19 için diğer tedaviler arasında yer alan antikor tedavileri ortalama 2 bin dolara (yaklaşık 19 bin 241 lira),  Merck'in deneysel antiviral hapı ise yaklaşık 700 (yaklaşık 6 bin 700 lira) dolara mal oluyor.

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 10

Araştırmacılar, " Hangi ilaçların Covid-19 tedavisi için etkili olduğunu bilmek, şu an için çok önemli. Covid-19'un erken tedavisi için mevcut bir standart bakım yok” değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 11

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR? 

Bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona tepkisinde yer alan bir grup hücreye sitokin adı veriliyor. Stokinler problemin ortaya çıktığı yere gitmek için yarışıyor ve vücudu yabancı bir istilacıya karşı savunmak için daha fazla bağışıklık hücresi göndermesi için sinyal gönderiyor.

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu: Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı - 12

Vücudun kendini iyileştirmesinde önemli bir rol oynayan sitokinler bir süre sonra yıkıcı hasara yol açabiliyor. Bağışıklık hücrelerinin akışı kalıcı olduğunda, bağışıklık sisteminin korumaya çalıştığı dokulardaki hücreleri öldürmeye başlayan iltihaplanma meydana geliyor.

Sitokin hücrelerinin aşırı miktarda sinyal vermesi nedeniyle çok uzun süre iltihaplanma kontrol dışı kalabiliyor. Bu iltihap, ise corona virüs hastalarının akciğerlerine dolarak solunum yetmezliğine neden oluyor.  Eğer iltihaplanma kontrol edilemezse hastaların birçoğu hayatını kaybediyor.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.