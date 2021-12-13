Covid-19 nedeniyle iki can kaybı daha

​Ülkemizde ve dünyada devam eden Covid-19 salgını nedeniyle can kayıpları da sürüyor.

Bugün sabahtan öğleye kadar Covid-19 nedeniyle iki kişi daha hayatını kaybettiği bildirildi.

92 yaşındaki Halil Cambaz tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Halil Cambaz'ın aşısız olduğu bildirildi.

Öte yandan yine Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gören 73 yaşındaki Şengül Saltan covid19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanın 2 doz sinovac aşışı olduğu ve yan hastalıkları bulunduğu belirtildi. KKTC'de covid19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi.