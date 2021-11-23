banner583
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
36 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
 
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
73 0
38 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
31 0
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
44 0
Ada genelinde 5G anlaşması
Ada genelinde 5G anlaşması
53 0
banner661
banner726

Covid-19 KKTC'de bugün 2 can birden aldı

banner476

banner714
Covid-19 KKTC'de bugün 2 can birden aldı
banner721
Dünyada ve ülkemizde yeniden yükselişe geçen Covid-19 salgını nedeniyle ölümler de ülkemizde artmaya başladı.
Öğleden sonra 81 yaşındaki kadın hasta Yüksel Bergen tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. Yüksel Bergen'in aşısız ve  kronik rahatsızları olduğu bildirildi.
Bugün sabah ise Kronik rahatsızlıkları bulunan 87 yaşındaki Tahsin Türksever tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetmişti. 
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 98'ye yükselmiş oldu. 
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.