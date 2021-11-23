Covid-19 KKTC'de bugün 2 can birden aldı

Dünyada ve ülkemizde yeniden yükselişe geçen Covid-19 salgını nedeniyle ölümler de ülkemizde artmaya başladı.

Öğleden sonra 81 yaşındaki kadın hasta Yüksel Bergen tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. Yüksel Bergen'in aşısız ve kronik rahatsızları olduğu bildirildi.

Bugün sabah ise Kronik rahatsızlıkları bulunan 87 yaşındaki Tahsin Türksever tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetmişti.

Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 98'ye yükselmiş oldu.



