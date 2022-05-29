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Covid-19 bugün aramızdan bir can daha aldı

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Covid-19 bugün aramızdan bir can daha aldı

KKTCde covid 19 nedeniyle 1 kisinin yasamini yitirdiği bugün toplam 7307 test yapıldı, 22 pozitif vakaya rastlandı. Sağlik Bakanliğından yapılan açiklamaya göre vakalardan 14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 1 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt bölgesinden.

29 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7307   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22                
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.008.227                
Toplam Vaka Sayısı: 94.963                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.366                                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 361                       
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 352            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

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