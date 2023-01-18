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Covid-19 bir can daha aldı

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Son iki haftada Covid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

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Covid-19 bir can daha aldı
 Sağlık Bakanlığı, son iki haftada Covid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4 Ocak-17 Ocak tarihleri arasında toplam 5 bin 883 test yapıldı, 416 pozitif vakaya rastlandı.
Bakanlık, Covid-19 genel durumunun iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacağını da duyurdu.
 
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