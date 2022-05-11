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Covid-19 bir can daha aldı

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Covid-19 bir can daha aldı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 5375 olup, 1 kişi vefat etti, 43 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 10 kişisi Girne, 10 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

11 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5375   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43        
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.868.065     
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.231                 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.472                            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 524         
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 520           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 176
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