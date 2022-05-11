Covid-19 bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 5375 olup, 1 kişi vefat etti, 43 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 10 kişisi Girne, 10 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



11 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 5375



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.868.065



Toplam Vaka Sayısı: 94.231



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.472



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 524



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4



Karantinadaki Vaka Sayısı : 520



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 176