Covid-19 bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.218 olup, 1 kişi vefat etti, 49 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 31 kişisi Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 10 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

4 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.218

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.796.137

Toplam Vaka Sayısı: 93.849

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.792

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 823

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı : 816

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :