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Covid-19 bir can daha aldı

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Covid-19 bir can daha aldı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.218 olup, 1 kişi vefat etti, 49 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 31 kişisi Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 10 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
4 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.218
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.796.137
Toplam Vaka Sayısı: 93.849
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.792
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 823
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı : 816
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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