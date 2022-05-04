Covid-19 bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.218 olup, 1 kişi vefat etti, 49 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 31 kişisi Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 10 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
4 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.218
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.796.137
Toplam Vaka Sayısı: 93.849
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.792
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 823
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı : 816
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.