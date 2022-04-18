Covid-19 bir can daha aldı

Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor.
Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görmekte olan bir kişi daha bugün yaşamını yitirdi.
Yoğun Bakımda tedavi görmekte olan 85 yaşındaki Aziz Kerim covid19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e yükseldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.