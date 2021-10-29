Covid-19'a en genç kurban

Pandemi hastanesinde uzun süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören 15 yaşındaki Cevdet Uğurlu yaşamını yitirdi.
15 yaşındaki hasta KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta oldu.
Cevdet Uğurlu aylardır yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Uğurlu’nun obezite ve diyabet hastalıkları bulunuyordu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.