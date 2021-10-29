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Covid-19'a en genç kurban

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Covid-19'a en genç kurban
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Pandemi hastanesinde uzun süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören 15 yaşındaki Cevdet Uğurlu yaşamını yitirdi.

15 yaşındaki hasta KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta oldu.

Cevdet Uğurlu aylardır yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Uğurlu’nun obezite ve diyabet hastalıkları bulunuyordu.
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