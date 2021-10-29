Covid-19'a en genç kurban

Pandemi hastanesinde uzun süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören 15 yaşındaki Cevdet Uğurlu yaşamını yitirdi.



15 yaşındaki hasta KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta oldu.



Cevdet Uğurlu aylardır yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Uğurlu’nun obezite ve diyabet hastalıkları bulunuyordu.