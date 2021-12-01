Covid-19'a bugün ikinci kurban

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki Mustafa Başkurt hayatını kaybetti.

23 Kasım’da ateş polikliniğinden aynı gün yoğun bakıma yatırılan hasta tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükselirken Mustafa Başkurt’un 2 doz aşılı olduğu belirtildi.

Bugün sabah saatlerinde de Covid-19 tedavisi gören 66 yaşındaki Necat Mimar hayatını kaybetmişti.

