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Covid-19'a bugün ikinci kurban

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Covid-19'a bugün ikinci kurban
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Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki Mustafa Başkurt hayatını kaybetti.
23 Kasım’da ateş polikliniğinden aynı gün yoğun bakıma yatırılan hasta tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükselirken Mustafa Başkurt’un 2 doz aşılı olduğu belirtildi.
Bugün sabah saatlerinde de Covid-19 tedavisi gören 66 yaşındaki Necat Mimar hayatını kaybetmişti.
 
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