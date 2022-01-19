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Çocuklara uygulanacak 2 bin doz aşı teslim alındı

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Çocuklara uygulanacak 2 bin doz aşı teslim alındı
Cumhurbaşkanlığı, AB destekli olarak gelen ve 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2 bin doz Pfizer- BioNTech aşısının, Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan tarafından teslim alındığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi'nin tedariği için yaklaşık bir aydır büyük uğraş verdiği özel çocuk aşılarının geldiği açıklanarak, çocuk aşılarının tedariğinin sürmesi için yürütülen çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Açıklamada, “Eğitimin kesintisiz devam etmesi ve çocuklarımızın Covid-19 virüsüne karşı korunması bağlamında büyük önem taşıyan özel çocuk aşılarının uygulanmasına dair Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır ve bunu da en yakın zamanda kamuoyumuzla paylaşacaktır” denildi.
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