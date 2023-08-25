Çin de ürküten tablo

Çin'de Covid-19 tedbirlerinin aniden kaldırılması sonrası iki ayda iki milyon insan öldü

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Çin'in Covid-19 salgını sırasında uyguladığı "Sıfır-Covid" (Sıfır-Vaka) politikasından aniden çıkmasını takip eden iki ay içerisinde 2 milyon kişi ölmüş olabilir.

Seattle merkezli Fred Hutchinson Kanser Merkezi tarafından yapılan çalışma, Çin'deki bazı üniversiteler tarafından yayınlanan ölüm verileri ve internet aramalarından elde edilen verilerden yola çıkarak yapıldı.

Araştırmaya göre, Aralık 2022 ile Ocak 2023 tarihleri arasında 30 yaş üstü kişiler arasında tüm nedenlerden dolayı tahmini 1,87 milyon fazla ölümün meydana geldiği ve Tibet hariç Çin anakarasındaki tüm eyaletlerde bu durumun gözlendiği tespit edildi. Raporda, "Bulgular, Çin anakarasındaki tüm bölgeleri kapsayan bu grup çalışmasında, Çin'in sıfır Covid politikasının sona ermesinden sonraki ilk 2 ayda 30 yaş ve üzeri bireyler arasında tahmini 1,87 milyon fazla ölüm meydana gelmiştir. Ölümler ağırlıklı olarak yaşlı bireyler arasında meydana gelmiş ve Tibet hariç Çin anakarasındaki tüm eyaletlerde gözlenmiştir" denildi.

Pekin'in geçen yıl aralık ayında üç yıllık 'Sıfır-Covid' politikasını aniden sona erdirme kararı alması, hastaneye yatışlarda ve ölümlerde büyük bir artışa yol açmıştı.

VERİLERİ PAYLAŞMADILAR

Çin yönetimi, hastaneler tıka basa dolu olmasına rağmen veri paylaşmıyordu ve bu uluslararası arenada sert eleştirilere neden oluyordu. Keza isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı Çinli sağlık kaynakları, hükümetin gerçek ölüm rakamlarını açıklamadığını dile getiriyordu.

Perşembe günü JAMA Network Open isimli tıp dergisinde yayınlanan çalışmada ölüm sayısının Çin hükümetinin Ocak 2022'de Covid-19'lu 60 bin kişinin sıfır-Covid politikasından çıkılmasının ardından hastanede öldüğüne dair paylaştığı resmi rakamların çok daha üzerinde olduğu bilgisine yer verildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu raporla ilgili yorum talebine yanıtsız bıraktı. Küresel sağlık uzmanları, Çin'e defalarca çağrıda bulunarak gerçek rakamları açıklamasını istemişti. Çin 2022 yılı sonunda resmi günlük ölüm sonuçlarını bildirmeyi durdurdu.Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de 121 bin 628 Covid ölümünün gerçekleştiğini ve bu rakamın küresel çapta yaklaşık 7 milyon olduğunu belirtiyor.

Ender görülecek bir adımla Çin'in bir eyaleti temmuz ayında web sitesinde bu senenin ilk çeyreğinde ölü yakma işlemlerinin yüzde 70 arttığını gösteren veriler yayınladı ancak söz konusu bilgi kısa süre içerisinde resmi web sitesinden kaldırıldı.