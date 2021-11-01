Çift aşılıların oranı yüzde 68.45’e çıktı

Ülkede en az bir doz aşı olan kişi sayısı: 276,310 (%72.33). Seriyi Tamamlayanlar ise 261,490 (% 68.45) oldu



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 2 doz Sinovac sonrası 3. dozlarını Biontech yapan sağlık çalışanlarına 4. Dozların, Acil Durum Hastanesi çalışanlarından başlandığını, Sağlık Bakanlığı'nın takvimlendirmesiyle önümüzdeki günlerde de devam edileceğini açıkladı.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, iki doz Sinovac sonrası üçüncü dozlarını Biontech aşısı yaptırmış olan kişilerin yurtdışına seyahat durumları olması halinde ikinci doz Biontech aşılarının yapılmakta olduğunu da söyledi.

Kapalı alanlarda daha çok zaman geçirilecek kış günlerinde maske ve mesafe kurallarına uymanın daha da önem kazandığını belirten Üstel, vaka sayılarının daha çok artmaması için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Kapalı alanlarda bulaşmayı azaltmak için market, alışveriş merkezi, restoran, café gibi işletmelerde aşı veya Covid-19 testi Adapass sorulmasının (aşı veya Covid-19 testi) zorunlu olduğunu anımsatan Üstel, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından denetimlerin artacağını belirtti.

AŞIYLA İLGİLİ SON RAKAMLAR

Üstel, aşıyla ilgili son rakamları da açıkladı.

En az bir doz aşı olan kişi sayısı: 276,310 (%72.33)

Seriyi Tamamlayanlar: 261,490 (% 68.45)

3. doz sayısı: 48,140

Bugüne dek toplam aşılama: 551,722





