Ülkedeki bulaştan en çok etkilenen kesimine ev hanımları olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar 159 öğrenci Kovid 19 bulaşırken, 100 emeklinin de bulaştan etkilendiği ortaya çıktı

Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu'na göre ülkedeki bulaştan en çok ev hanımları etkilendi. Ev hanımlarını ilk ve orta öğretimdeki öğrenciler takip etti.

Başbakanlık, yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘1 Ocak 2021- 11 Şubat 2021 tarihleri arasında ‘ Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’ yaptırdı.

Rapordaki analiz sonuçlarına göre 179 kişi ile bulaştan en çok etkilenen kesim ev hanımları olarak kayda geçti. Ev hanımlığındaki bulaşın, komşuculuk ilişkilerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Araştırma İlk ve Orta Öğrenimdeki öğrencilerin de bulaştan ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koydu.

Bugüne kadar 159 öğrenci Kovid 19 bulaşırken, 100 emeklinin de bulaştan etkilendiği ortaya çıktı.

Bulaşta 4’üncü sırada ise Otel ve Casino çalışanı 96, 5’inci sırada ise 83 kişi ile işsizler yer alıyor.

Okul öncesi 76 çocukta bulaşa rastlanırken, sağlık kurumu çalışanı ( ofis, temizlik dahil) 64 kişi, özel şirketlerdeki 55 ve restaurant büfe gibi iş yerlerinde çalışan 46 kişi bulaştan etkilendi.

Yüksek öğrenimde bulaştan etkilenen öğrenci sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti.

Virüs ; en az da virüsü yaydıkları iddiasıyla aylardır işlerine gidemeyen Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler’den bulaştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin "Covid-19" bulaşının tırmandığı süreçte, "güneyde çalışan işçileri hedef göstermesi" Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne de sunulan istatistikler ile yalanlandı.

Başbakanlık tarafından yayınlanan yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘1 Ocak 2021- 11 Şubat 2021 tarihleri arasında ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’'na göre güneyde çalışan işçilerde sadece 1 pozitif vaka görüldü.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Güneyde kimse çıkmadı demesinler. Çünkü tolere etmeye çalıştık. Bu işin ucu kaçıyor" yönünde açıklamalar yapmış, özellikle güney kaynaklı vakalara dikkat çekmişti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vaka sayılarının zirve yaptığı dönemde BRT'de katıldığı bir programda "güneyden kaynaklı bulaş olduğunu" dile getirmişti.





Diğer meslek gruplarındaki bulaş rakamları ise söyle: