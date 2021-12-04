Bugün de Girne'de vaka patlaması yaşandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.374 olup, 243'ü yerel 306 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti, 304 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 63 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 243 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 78 kişisi Lefkoşa, 104 kişisi Girne, 28 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele, 6 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

4 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.374

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 63

Yerel Vaka Sayısı: 243

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 304

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.189.998

Toplam Vaka Sayısı: 29.965

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.781

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3077

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2976

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 109

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1835

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 458

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 418

