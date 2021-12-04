Bugün de Girne'de vaka patlaması yaşandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.374 olup, 243'ü yerel 306 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti, 304 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 63 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 243 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 78 kişisi Lefkoşa, 104 kişisi Girne, 28 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele, 6 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
4 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.374
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 63
Yerel Vaka Sayısı: 243
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 304
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.189.998
Toplam Vaka Sayısı: 29.965
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.781
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3077
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2976
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 109
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1835
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 458
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 418
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