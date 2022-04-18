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Bugün Covid-19 tablosu ağırlaştı

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Bugün Covid-19 tablosu ağırlaştı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.565 olurken, 2 kişi vefat etti, 172 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 88 kişisi Lefkoşa, 25 kişisi Girne, 40 kişisi Gazimağusa, 14 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 
18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565    
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172
Bugün Kaybedilen Hasta: 2  
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747 
Toplam Vaka Sayısı: 92.279          
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.754                     
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265   
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2265  
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