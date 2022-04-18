Bugün Covid-19 tablosu ağırlaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.565 olurken, 2 kişi vefat etti, 172 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 88 kişisi Lefkoşa, 25 kişisi Girne, 40 kişisi Gazimağusa, 14 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747

Toplam Vaka Sayısı: 92.279

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.754

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2265