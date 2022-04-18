Bugün Covid-19 tablosu ağırlaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.565 olurken, 2 kişi vefat etti, 172 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 88 kişisi Lefkoşa, 25 kişisi Girne, 40 kişisi Gazimağusa, 14 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747
Toplam Vaka Sayısı: 92.279
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.754
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2265
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