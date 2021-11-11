Ülkede bir haftada 910 vaka tespit edildi. En fazla vakaya 20-29 yaş arası kişilerde rastlandı. Acil Durum Hastanesinde yoğun bakımda toplam 6 hasta var. Hastaların yaş aralığı 38- 89

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 Haftalık Salgın Raporu’nu yayımladı. 3 Kasım-9 Kasım tarihleri arasında, toplam vaka sayısı 910 olarak kayıtlara geçti.27 Ekim-2 Kasım tarihlerini kapsayan verilere göre o hafta vaka sayısı 798 olarak kayıtlara geçmişti.3-9 Kasım tarihini kapsayan verilere göre Covid-19 kaynaklı olarak 52, 52 ve 42 yaşlarında 3 kişi hayatını kaybetti.3 Kasım-9 Kasım tarihleri arasında en fazla vakaya 20-29 yaş arası kişilerde rastlandı. 20-29 yaş arasında 226 kişi hastalığa yakalanırken, bunu 30-39 yaş arası 225 ve 40-49 yaş arasındaki 160 kişi takip etti. En az vaka ise 60-69 ve 70 yaş üzeri kişilerde tespit edildi. Bir haftada 70 yaş üzeri 22 kişi ve 60-69 yaşında 24 kişi hastalığa yakalandı.Öte yandan vaka sayısına paralel olarak yoğun bakımda yatan hasta sayısı da artıyor. Yoğun bakımdakilerin çoğu aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastalardan oluşuyor.Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner'in yaptığı açıklamaya göre; Acil Durum Hastanesinde toplam 51 hasta tedavi görmekte. Yoğun bakımda toplam 6 hasta var. 3 hasta entübe, 1 hasta trakestomili, 2 hasta cpap ( basınçlı oksijen).Hastaların yaş aralığı 38- 89. 3 erkek - 3 kadın.4 erkek, 2 kadın hastanın yattığı acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde 3 hasta entübe edildi. 3 hasta ise solunum destek ünitesine bağlandı.Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören hastaların en genci 38, en yaşlısı 89 yaşında. Yoğun bakımdaki hastaların yaş dağılımı ve sağlık durumu ise şöyle:89 Yaşında Kadın Hasta: Entübe64 Yaşında Erkek Hasta: Entübe38 Yaşında Erkek Hasta: Entübe83 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı74 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı62 Yaşında Erkek Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı