Bir haftada 1952 yeni vaka

17 Kasım 2021 – 23 Kasım 2021 tarihleri arasında 1952 yeni vaka çıktı. En fazla vakaya 20-29 yaş arası kişilerde rastlandı





Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 Haftalık Salgın Raporu’nu yayımladı.

Geçtiğimiz hafta, 999’u yerel 254’ü temaslı ve 13’ü yurtdışından gelmiş Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 1266 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu hafta ise 1513’ü yerel 422’si temaslı yerel vaka ve 17’si yurtdışından gelmiş Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 1952’ye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta 2 kişi Covid-19 kaynaklı olarak yaşamını kaybederken bu hafta ise bu sayı 5’e yükseldi.

10-16 Kasım haftasında 128.219 kişiye Covid-19 testi yapılırken bu hafta test sayısı ise 153.781’e yükseldi.

Geçtiğimiz hafta serviste tedavi gören kişi sayısı 80 olarak bildirilirken yoğun bakımda tedavi gören kişi sayısının 12 olduğu ve toplamda hastanede tedavi gören kişi sayısının 92 olduğu kayıtlara geçmişti.

Bu hafta yayımlanan rapora göre serviste tedavi gören kişi sayısının 62 olduğu bildirirken yoğun bakımda tedavi gören sayısı 17‘ye yükseldiği kayıtlara geçti. Buna göre bu hafta toplamda hastanede tedavi gören kişi sayısı 79 olarak belirlendi.

17 Kasım 2021 – 23 Kasım 2021 tarihleri arasında en fazla vakaya 20-29 yaş arası kişilerde rastlandı. 20-29 yaş arasında 436 kişi hastalığa yakalanırken, bunu 30-39 yaş arası 426 ve 40-49 yaş arasındaki 344 kişi takip etti. En az vaka ise 60-69 ve 70 yaş üzeri kişilerde tespit edildi. Bir haftada 70 yaş üzeri 53 kişi ve 60-69 yaşında 62 kişi hastalığa yakalandı

