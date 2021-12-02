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Bir ayda 6 bin 75 yeni vaka

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Pandemi Hastanesi doldu taştı. Kasım ayında 6 bin 75 yeni vaka çıkarken, salgın en çok 18-35 yaş aralığında görüldü

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Bir ayda 6 bin 75 yeni vaka
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KKTC genelinde corona virüs hastası sayılarında büyük artış var. 1-30 Kasım tarihleri arasında kayda girmiş hastalarla ilgili istatistikler salgının boyutunu da gözler önüne seriyor.
Sadece Kasım ayında pozitif hasta sayısı tam 6 bin 75 oldu.
Kadın hasta sayısı 2 bin 900, erkek hasta sayısı ise 3 bin 175 olarak kayıtlara geçti.
Yaş aralıklara bakıldığı zaman salgın en çok 18-35 yaş aralığında hüküm sürüyor…
Hastaların yaş aralıklarına göre sayıları şu şekilde:
0-17 YAŞ ARALIĞI            1244
18-35 YAŞ ARALIĞI          2398
36-65 YAŞ ARALIĞI          2228
66-85 YAŞ ARALIĞI          202
86-100 YAŞ ARALIĞI       3
Kasımda hastaneye 98 yatış
Kasım ayı boyunca coronaya yakalanan toplam 6 bin 75 hastadan sadece 98’i hastaneye yatış gerçekleştirdi. İşte o rakamlar
OTELE GİDEN HASTA SAYISI        1326
YENİ YATIŞ SAYISI                            98
EV KARANTİNASI SAYISI                4568
CEZAEVİ SAYISI                                 83
YOĞUNLUK HAT SAFHADA
Öte yandan Acil Durum Hastanesi’nde personel eksikliği nedeniyle pozitif hastalar ciddi sorunlar yaşıyor.
 
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