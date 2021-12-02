Bir ayda 6 bin 75 yeni vaka

Pandemi Hastanesi doldu taştı. Kasım ayında 6 bin 75 yeni vaka çıkarken, salgın en çok 18-35 yaş aralığında görüldü





KKTC genelinde corona virüs hastası sayılarında büyük artış var. 1-30 Kasım tarihleri arasında kayda girmiş hastalarla ilgili istatistikler salgının boyutunu da gözler önüne seriyor.

Sadece Kasım ayında pozitif hasta sayısı tam 6 bin 75 oldu.

Kadın hasta sayısı 2 bin 900, erkek hasta sayısı ise 3 bin 175 olarak kayıtlara geçti.

Yaş aralıklara bakıldığı zaman salgın en çok 18-35 yaş aralığında hüküm sürüyor…

Hastaların yaş aralıklarına göre sayıları şu şekilde:

0-17 YAŞ ARALIĞI 1244

18-35 YAŞ ARALIĞI 2398

36-65 YAŞ ARALIĞI 2228

66-85 YAŞ ARALIĞI 202

86-100 YAŞ ARALIĞI 3

Kasımda hastaneye 98 yatış

Kasım ayı boyunca coronaya yakalanan toplam 6 bin 75 hastadan sadece 98’i hastaneye yatış gerçekleştirdi. İşte o rakamlar

OTELE GİDEN HASTA SAYISI 1326

YENİ YATIŞ SAYISI 98

EV KARANTİNASI SAYISI 4568

CEZAEVİ SAYISI 83

YOĞUNLUK HAT SAFHADA

Öte yandan Acil Durum Hastanesi’nde personel eksikliği nedeniyle pozitif hastalar ciddi sorunlar yaşıyor.

