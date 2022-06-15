banner762
banner815
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
18 0
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
10 0
 
Bir zam da cipslere
Bir zam da cipslere
14 0
LAÜ yerel gruplarla coştu
LAÜ yerel gruplarla coştu
14 0
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
11 0
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında
28 0
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
15 0
banner797
banner854

Avrupa’da corona virüsü alarmı: Yaz salgını patlak verdi

banner476

Almanya ve Portekiz’de, yaz corona virüsü salgını patlak verdi. Omicron'un BA.5 varyantı yayılıyor. Diğerlerinden hızlı yayılan bu varyanta karşı Alman Sağlık Bakanı, kapalı alanlarda maske ve 4. aşıyı önerdi. Portekiz, ülkeye girişte yine test istiyor.

banner825
Avrupa’da corona virüsü alarmı: Yaz salgını patlak verdi

 Corona virüsü salgını 2.5 yıldır endişe yaratırken  şimdi de “Yaz varyantı” başladı.

Omicron’un alt varyantı olan BA.5, Güney Afrika ve Portekiz'den sonra hızla Almanya'da da yayılmaya başladı.

Almanya, dördüncü koruyucu aşının gerektiğini açıkladı. Bu varyantın özellikleri çok bilinmiyor ama BA.1 varyantına karşı oluşan korumayı azalttığı belirtiliyor.

Vakalar aşırı yükselince Portekiz, aşı olmayanlardan ülkeye girişte PCR veya kısa süre önce yapılmış hızlı negatif test kuralı getirdi.

İNSİDANS DEĞERİ ARTIYOR

Almanya’da günlük insidans değeri önceki gün 331’ken, dün 447,3’e yükseldi.

BA.5'in daha hızlı bulaşıcı olduğu ama diğerlerinden daha az tehlikeli olduğu sanılıyor.

 Almanya dışı ülkelerden gelen veriler, şimdilik ciddi hastalık ya da sağlık sisteminde aşırı yüklenmeye yol açmadığı yönünde. Portekiz ve Güney Afrika'daki vakalarda ölüm oranının düşük olduğu belirtiliyor.

Almanya'da uzmanlar kapalı alanlarda “isteğe bağlı olarak” maske takılmasının faydalı olacağını belirttik.

MASKE TAKIN, 4. AŞIYI OLUN

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, “Bir yaz dalgası bekliyorduk. Kapalı alanlarda gönüllü olarak maske takmak ve 4. aşı en iyi panzehir olacak. Dördüncü aşı ciddi hastalıklara karşı da koruma sağlıyor ve enfeksiyon riskini birkaç ay boyunca tam olmasa da azaltıyor” açıklaması yaptı.

Şu anda Almanya'da Omicron'un BA.2 varyantı başat virüs konumunda. Ancak bunda artış görülmezken, BA.5 varyantı artmaya devam ediyor. Virüsün temmuz ortalarına kadar artması, ardından da BA.4 varyantının başat olması bekleniyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.