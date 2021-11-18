Acil Durum Hastanesi 07:00 ile 18:00 arası hizmet verecek

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nde hafta boyunca 07.00-18.00 saatleri arasında Covid-19 pozitif teşhisi alan her hastanın muayene olabileceği şekilde poliklinik sayısının arttırılması, bu poliklinikte göğüs ve enfeksiyon uzmanı/pratisyen hekim ve diğer uzmanlık alanlarından olmak üzere 4 doktorun hizmet vermesi kararının üretildiğini ifade etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesinde hafta boyunca 07:00 ile 18:00 arası hizmet vereceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin daha iyi organize edilmesi ve halkın hizmetlerinin aksamaması için göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanı; Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi başhekimlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de bu günlerde vaka artışının beklendiğini, sağlıkta alınan tedbirlerle ekonominin önünün tıkanmasının da engellenebileceğini, sorunları masaya yatırmak için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, toplantıda, Acil Durum Hastanesi’nde hafta boyunca 07.00-18.00 saatleri arasında Covid-19 pozitif teşhisi alan her hastanın muayene olabileceği şekilde poliklinik sayısının arttırılması, bu poliklinikte göğüs ve enfeksiyon uzmanı/pratisyen hekim ve diğer uzmanlık alanlarından olmak üzere 4 doktorun hizmet vermesi kararının üretildiğini ifade etti.

Pilli ayrıca Covid-19 pozitif çocukların muayene ve tedavilerinin en iyi şekilde yapılması için gerekli tüm kararların alındığını belirtti.

Halka bir kez daha aşı yapma çağrısında bulunan Bakan Pilli, bugün Trenyolu Polikliniği’ne bir ziyarette bulunduğunu, halkımızın aşıya rağbet ettiğini gözlemlediğini, kurallara uymanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Pilli, aşı merkezlerinden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğini, 12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlara, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü doz aşıların yapılabileceğini belirtti.