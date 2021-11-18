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AB, GSK’nin Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı

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AB, GSK’nin Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), GlaxoSmithKline (GSK) firması tarafından Kovid-19 tedavisi için üretilen ilacın piyasaya sürülmesi için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, sotrovimab içeren "Xevudy" adlı monoklonal antikorun AB'de pazarlama onayı için şirket tarafından başvuru yapıldı.

Başvuruyla ilgili değerlendirme sürecinin başladığı, daha önce ön değerlendirme yapıldığı için sonucun iki ay gibi nispeten kısa süre içinde çıkmasının beklendiği bildirildi.

İlacın Kovid-19 tedavisinde hastalığın ağırlaşma riski bulunduğu durumlarda yetişkinlerde ve ergenlerde kullanılmak üzere geliştirildiği belirtildi.

EMA, ilacın faydalarının risklerinden fazla olduğu görüşüne varması halinde pazarlama onayı için AB Komisyonuna tavsiyede bulunacak. Nihai pazarlama onayını AB Komisyonu verecek.

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