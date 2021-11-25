80 bin kişi hiç aşı yaptırmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 80 bin kişinin hiç aşı yaptırmadığını, 100 bin kişinin de hatırlatma dozunu yaptırmadığını açıkladı



Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Sağlık Bakanı Pilli, 80 bin kişinin hiç aşı yaptırmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“2 doz Sinovac aşısının ardından 3 ay geçmesi halinde hatırlatma dozu yapılması gerekiyor. Sinovac aşısı olup, üçüncü dozunu 70 bin kişi yaptırmadı. AstraZeneca ile BioNTech aşısını olup, üzerinden 6 ay geçmiş olan ve yaptırmayan 3 bin kişi vardır. Johnson and Johnson aşısını yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen 27 bin kişi var. Toplam 100 bin kişi hatırlatma dozunu yaptırmadı. Bu kişiler aşısız olarak sayılacaktır.”

“Halkımızı aşı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuşan Pilli, yakında seyyar aşılama birimlerinin hizmete gireceğini söyledi.

Pilli, hatırlatma dozlarının BioNTech olarak yapılacağını da aktararak, Moderna aşısı olan kişilerin de henüz 6 ayının dolmadığını bildirdi.

“KAPANMA YOK”

Pilli, “Benim kitabımda kapanma gibi bir kelime yok. Ben kesinlikle kapanma kelimesini kullanmıyorum. Bizim hedefimiz, en sağlıklı ve en güvenli ülke olmak. Vatandaşlarımızla beraber, kurallara uyarsak, kapanma olmaz” diye konuştu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ‘ekonomi, ekonomi, ekonomi’ demesine işaret eden Pilli, “Bende ekonomi, sağlık, ekonomi, sağlık diyorum” ifadelerini kullandı.

Pilli, dünya genelinde ekstra bir durum söz konusu olmadığı sürece kapanmanın asla olmayacağının altını çizdi.

"YAZ SONU KORONAVİRÜS BİTECEK"

Sağlık Bakanı Pilli, Koronavirüsün bu yaz sonuna kadar biteceğini savunarak, dünyanın artık virüsü tanıdığını ve çeşitli ilaçlar geliştirildiğini aktardı.



