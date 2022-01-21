5-11 yaş grubu çocukların Covid-19 aşılama programına Pazartesi başlanıyor

Sağlık Bakanlığı, 5-11 yaş gurubu çocukların Covid-19 aşılama programına Pazartesi günü başlanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş gurubunun tamamının aşılanacağı belirtildi.
Aşılama merkezleri şöyle:
“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği (14.00- 18.00 saatleri arasında), Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında), Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında), Cengiz Topel Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında).”
Sağlık Bakanlığı, ayrıca 12-18 yaş grubu hatırlatma dozlarının (son dozdan 3 ay sonra) bakanlığa bağlı aşı merkezlerinde başlandığını ifade ederek, kişilerin daha önce aşı oldukları merkezlerde aşılarını yaptırabilecekleri belirtildi.
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