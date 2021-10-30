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15 yaşındaki Cevdet kurtarılamadı

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Pandemi hastanesinde uzun süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören 15 yaşındaki Cevdet Uğurlu yaşamını yitirdi

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15 yaşındaki Cevdet kurtarılamadı
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47 gündür Pandemi Hastanesi’ndeki (Acil Durum Hastanesi) yoğun bakım servisinde entübe edilmiş bir şekilde tedavisi devam eden 15 yaşındaki Koronavirüs hastası Cevdet Uğurlu dün sabah hayatını kaybetti.
Diyabet ve obezite hastası olduğu bilinen Uğurlu, Kuzey Kıbrıs’ta COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden en genç kişi oldu.
Böylelikle, Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadarki COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 88'e yükseldi. 
 
 
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