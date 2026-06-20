Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi dönem başkanlığının sona ermesi nedeniyle Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi.

Fileloeftheros’un, Güney Kıbrıs’ın bir sonraki dönem başkanlığına 17 yıl sonra geleceğine dikkat çektiği habere göre Costa ve Leyen, Rum dönem başkanlığının, ardında, yeni Çok Yıllık Bütçe Çerçevesi için bir müzakere paketi bıraktığına dikkat çekti.

Costa, Rum dönem başkanlığının en büyük başarısının Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin başlaması, Arnavutluk ve Karadağ ile üyelik müzakerelerinin ilerletilmesi olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu ile köprü görevi yaparak hayati bir rol oynadığını ve AB’nin bölge bağlarını sıkılaştırdığını söyleyen Leyen ise, IMEC (Hindistan–Orta Doğu–Avrupa Ekonomik Koridoru) gibi başka güzergahlar da geliştirilmesi gerektiğine işaret etti. Leyen ileriki dönemde Körfez ülkeleriyle bu konuda görüşmeler yapılacağını da açıkladı.

Hristodulidis, dönem başkanlığı içerisinde savunma ve güvenlikten rekabete, genişlemeye ve yeni Çok Yıllık Bütçe Çerçevesine kadar birçok konuda sonuçlar aldıklarını belirtti. Ukrayna ve Orta Doğu konularına özellikle değinen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın bölgeye dahil olma ve iş birliğini Avrupa gündeminin en üst sırasında tutmak için çalıştığını, nisan ayında Güney Kıbrıs’ta düzenledikleri gayriresmi toplantıda AB liderleri ile bölge liderlerini bir araya getirdiklerini hatırlattı.