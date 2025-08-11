İskele Belediyesi’nin 12 Eylül’e kadar sürecek 7-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlediği Yaz Etkinlikleri, sanat dolu aktivitelerle miniklerin yaz tatiline renk katmaya devam ediyor.

İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen satranç eğitimleri, çocukların hem düşünerek hareket etme becerilerini hem de el-göz koordinasyonunu geliştiriyor. Eğitmenler Ahmet Türeller, Serah Menteşe ve Damla Boşnak rehberliğinde verilen derslerde minikler, satranç taşlarını tanımayı ve oyunun temel kurallarını öğreniyor.