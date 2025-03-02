Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), madde bağımlılığına dikkat çekmek ve mücadele için “Cinnet Mevsimi” adlı belgesele ev sahipliği yapacak.

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği organizasyonu ile 2015 yılında uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan ve genç yaşta hayatını kaybeden Arda Erkan anısına çekilen belgeselin gösterimi, 4 Mart Salı saat 19.30’da TUFAD lokalinde yapılacak.

Arda Erkan'ın anne ve babası tarafından, TUFAD’ın katkılarıyla hazırlanan "Cinnet Mevsimi" adlı belgesel, madde kullanımının kişide yarattığı fizyolojik, psikolojik ve sosyal alanlardaki etkilerine dikkat çekmesi yönünde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Belgesel gösterimi için Arda Erkan'ın doğum günü haftasına denk gelen zaman planlandı.