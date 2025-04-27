AKSA 1’inci ligde şampiyon olan Mormenekşe kupasına kavuştu.
Yeniboğaziçi’ni ağırlayan Mormenekşe 4-0 mağlup olduğu maç öncesinde şampiyonluğu geçen hafta garantilemişti.
Mormenekşe’ye kupasını KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu verdi. Kupa töreninde KTFF 2’nci Başkanı Hüseyin Duvarcı ve Dışilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez de hazır bulundu.
Kupa seromonisi büyük coşkuya sahne olurken, Mormenekşe Kulüp Başkanı Metin Menekşeli ve Teknik Direktör Ahmet Ogan’ın büyük bir sevinç yaşaması dikkat çekti. Mormenekşe futbolcuları şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.