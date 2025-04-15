KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusundaki çalışmaları devam ediyor.

2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda, sporcularımız Nida Toko ve Aslı Aslı ile antrenör Mustafa Erbulut, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği kampa katılmak için İzmir’e gittiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefimiz doğrultusunda, sporcularımız Nida Toko ve Aslı Aslı ile Milli Takım antrenörümüz Mustafa Erbulut’u, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği kampa gönderdik.

15 – 20 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan kamp çalışmalarında ekibimize çalışmalarında başarılar diler, kamp çalışmalarımız için desteklerini esirgemeyen Başbakanımız Ünal Üstel’e, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri’ye, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Ömer Demirbaş’a, Başbakanlık Müsteşarımız Hüseyin Cahitoğlu’na, Spor Dairesi müdürümüz Mustafa Sütçü’ye, emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”