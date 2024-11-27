Birinci Lig kulüplerinden Kozanköy Spor Kulübü’nün Nisan 2022’den bu yana görevde olan ve kulübü tarihinde ilk kez Birinci Lige yükselten başkan Ayşe Hızlıer Doğan, Serhat Doğan ve yönetim kurulu, görevlerinden istifa ettiler.

Olağanüstü genel kurul kararı alarak görevlerinden istifa ettiklerini duyuran Kozanköy başkan ve yönetim kurulu, yaptıkları açıklama şöyle:

“Kulübün bu süreçte elde ettiği başarılar ve kurulan sıfırdan bir takımın beklentilerin ötesine geçen performansı ile gurur duyduk. Ancak, sezon başından itibaren kadro planlaması ve hedefler doğrultusunda beklenen desteklerin eksikliği nedeniyle ciddi maddi sıkıntılar yaşandı. Yapılan transferlerin bonservis ve maaş ödemeler gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesine rağmen, mevcut durumda bu süreciidare edecek maddi güç ve motivasyonumuz kalmadı. Verilen sözler tutma sorumluluğu ile hareket ettiğimizden dolayı istifa da bir hizmettir. Gelecekte göreve gelecek yen başkan ve yönetme her zaman destek olacağız”