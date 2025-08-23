Fransa’nın Hautes-Vosges bölgesinde çiftçiler, arazilerine izinsiz yerleşen kaçak kampçıları kovmak için sıradışı bir yöntem kullandı. Polis çağrılarına rağmen yardım alamayan öfkeli çiftçiler, traktörlerle kamp alanını dışkı ve su karışımıyla kapladı.

Olay anına ait videoda, beyaz karavanların çevresinde dönen en az altı traktörün çamurlu sıvıyı kamp alanına püskürttüğü görülüyor. Kampçılar, püskürtülen dışkıyı durdurmaya çalışırken, bir kişi hareket halindeki traktöre atlayarak sürücünün camına vurdu.

Benzer bir olay geçen yıl İngiltere’de yaşanmıştı. Devon bölgesinden çiftçi Jack Bellamy, arazisine çadır kuran bir kişiyi 15 saniyelik dışkı püskürtme ile kovmuştu. Bellamy, “Şehirden geliyorlar ve istediklerini yapabileceklerini sanıyorlar. Ücret ödememek için arazime kamp kurdu. Onu dışkıya buladım, tek kelime etmedi,” diye konuşmuştu.

Sabah saat 6’da traktörüyle işe başladığında çadırı fark ettiğini anlatan Bellamy, “Çok rahat bir gece geçirmiş olabilir ama sabah uyandığında manzara pek hoş değildi. Traktörün sesini duyunca çadırından çıktı,” dedi.

Bu tarz olaylar, çiftçilerin izinsiz kampçılardan bıktığını ve kendi yöntemleriyle çözüm aradığını bir kez daha gözler önüne serdi.