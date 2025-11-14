Özel ve beraberindeki heyet, CTP Genel Başkan Vekili Erkut Şahali ve milletvekilleri tarafından karşılandı.

Ardından, heyetler arasında yaklaşık bir saat süren basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basına açıklama yapılmazken, CHP ve CTP heyetleri birlikte anı fotoğraf çektirdi.

Özel’in heyetinde; Eski Genel Başkan Murat Karayalçın, Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen ve Necati Yağcı, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek, Basın Danışmanı Şevket Yaman, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü ve Dış İlişkiler Uzmanı Enver Ömer Polat yer aldı.

Öte yandan, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere Türkiye’den gelen ve Özgür Özel’in CTP ziyaretini öğrenen gaziler ve yakınları, parti binası önünde gördükleri Özel ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından Özel ve beraberindeki heyet, Şahali ve milletvekilleri tarafından uğurlandı.



