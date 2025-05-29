UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Real Betis ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda tamamen farklı bir mücadele sergileyen Chelsea üst üste goller bularak maçı 4-1 kazandı.

CHELSEA TARİHE GEÇTİ

Bununla birlikte Chelsea; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanı sıra Konferans Ligi'ni de müzesine götüren ilk takım oldu. Aynı zamanda daha önce Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da kazanmış olan Chelsea 5 kupanın tamamını kazanan tarihteki ilk takım oldu.

2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Chelsea, 1998-1999 ve 2021-2022 sezonlarında ise UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kaldıran Londra temsilcisi, Avrupa'da şu anda oynanmayan UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1970-1971 ve 1997-1998 sezonlarında zafere uzandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nde ikişer kez mutlu sona ulaşan Chelsea, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanarak 9. Avrupa zaferine imza attı.

İngiliz temsilcisi UEFA'nın organize ettiği 5 büyük kupayı kazanma başarısı gösteren tek takım oldu.