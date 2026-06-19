Ercan Havalimanı’ndan girişinde gümrüğe beyanda bulunmadığı gerekçesiyle ceza alan ve para cezasını ödemeyen şahıs, yurtdışına çıkışının ardından ülkeye girişinde tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ülkeye 11 Mayıs tarihinde giriş yaparken tasarrufundaki elektronik ürünleri gümrüğe beyan etmeyen İ.A. (E-44) para cezasına çarptırıldı. Kendisine kesilen para cezasını yasal sürede ödemeyen ve yurt dışına çıkış yapan İ.A., 16 Haziran’da ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek, tutuklandı.

-Evden çıkmayan kiracısının kapı kilidini kırdı

Çatalköy’de 15 Aralık 2025 ile 16 Haziran 2026 tarihleri arasında J.S.R. (E-73) kiracısı evden çıkmadığı gerekçesiyle evin giriş kapısının anahtar kısmını sökerek, eşyaları izinsiz dışarıya çıkardı.

Polisin yürütüğü ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek, tutuklandı.

Meselelerle ilgili polis soruşturması devam ediyor.