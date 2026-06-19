Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ülkeye 11 Mayıs tarihinde giriş yaparken tasarrufundaki elektronik ürünleri gümrüğe beyan etmeyen İ.A. (E-44) para cezasına çarptırıldı. Kendisine kesilen para cezasını yasal sürede ödemeyen ve yurt dışına çıkış yapan İ.A., 16 Haziran’da ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek, tutuklandı.

-Evden çıkmayan kiracısının kapı kilidini kırdı

Çatalköy’de 15 Aralık 2025 ile 16 Haziran 2026 tarihleri arasında J.S.R. (E-73) kiracısı evden çıkmadığı gerekçesiyle evin giriş kapısının anahtar kısmını sökerek, eşyaları izinsiz dışarıya çıkardı.

Polisin yürütüğü ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek, tutuklandı.

Meselelerle ilgili polis soruşturması devam ediyor.