1907 yılında İngiltere’nin Coventry kentinde üretilen karmaşık bir cep saati, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen müzayedede 2,1 milyon sterline (yaklaşık 115 milyon lira) satılarak dünya rekoru kırdı. “Dünyanın en karmaşık vintage cep saatlerinden biri” olarak tanımlanan bu eşsiz parça, beklenen fiyatın iki katından fazlasına alıcı buldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre; saat, ay evresi takibi, alarm ve entegre termometre gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Joseph Player tarafından tasarlandı ve dört yılda tamamlanan bu mekanik şaheser saatin satışı, Phillips tarafından düzenlenen “Decade One” müzayedesi sırasında gerçekleşti.

Etkinlik, 72 farklı ülkeden bin 885 kayıtlı katılımcının ilgisini çekerken, yaklaşık 800 koleksiyoner ve saat tutkunu da müzayedeyi bizzat izledi.

Müzayedeyi yerinden takip edenlerden biri de Joseph Player’ın torununun torunu Carl Player’dı. Satıştan bir gün önce sergiye davet edilen Carl, saati eline alma şansı yakalayarak dedesiyle olan bağını derinlemesine hissettiğini söyledi: “Onunla hiç tanışmadım ama bu saati elime aldığımda bir bağ kurduğumu hissettim.”

Saatin önceki sahibi ise tam 51 yıl boyunca bu tarihi parçayı saklı tuttu ve ismini gizledi. Saatin tarihsel değeri kadar, bu kadar uzun süre boyunca özenle korunmuş olması da onu koleksiyonerler nezdinde son derece değerli kıldı.

Saat firması J Player & Sons, 1858 yılında Joseph Player tarafından kurulmuştu. Firma, anahtarsız çalışan saatler üretmesiyle ve Kraliyet Gözlemevi için cihazlar geliştirmesiyle tanınıyordu.