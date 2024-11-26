Sosyal medyada, 2020 yılında yayımladığı yazı nedeniyle aleyhinde dava açılarak 10 yıl hapis istemiyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, Gazeteci Ali Kişmir, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Kişmir’in duruşmasına 6 Aralık’ta devam edilmesine karar verirken bazı milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, duruşma sırasında Kişmir’e destek vermek için mahkeme önünde toplandı.

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer de Kişmir’e destek vermek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Gürcafer, açıklamasında; “Ali Kişmir davası bu ülke insanının farkında olmadan sürüklendiği ceberut yapının en bariz örneğidir” ifadelerini kullandı.