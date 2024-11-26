Sosyal medyada, 2020 yılında yayımladığı yazı nedeniyle aleyhinde dava açılarak 10 yıl hapis istemiyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, Gazeteci Ali Kişmir, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Kişmir’in duruşmasına 6 Aralık’ta devam edilmesine karar verirken bazı milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, duruşma sırasında Kişmir’e destek vermek için mahkeme önünde toplandı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer de Kişmir’e destek vermek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Gürcafer, açıklamasında; “Ali Kişmir davası bu ülke insanının farkında olmadan sürüklendiği ceberut yapının en bariz örneğidir” ifadelerini kullandı.