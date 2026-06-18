Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2019-2026 yılını kapsayan süreçte tamamlanan ve yapımı devam eden yeni okul binalarıyla mevcut okullara yapılan ek dersliklerle “derslik” sayısının 622’ye ulaştığını belirtti.

Çavuşoğlu, eğitim yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Dersliklerin yanı sıra öğretmen odası, idari birim, çok amaçlı salon gibi eğitim alt yapısı birimlerini de eklediğimizde genel toplamın bin 2 olduğu görülmektedir.” dedi.

Geçen günlerde Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden eğitim yatırımlarına ilişkin yapılan bazı değerlendirmelerin eksik ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Eğitim altyapısına yapılan tarihi yatırımların görmezden gelinmesi, bazı projelerin yalnızca belirli kurumlara mal edilmesi ve Bakanlığımız ile hükümetimizin asli katkılarının yok sayılması, gerçeklerle bağdaşmayan, manipülatif bir tablo ortaya koymaktadır.” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, eğitim altyapısına yapılan yatırımların yalnızca sıfırdan inşa edilen okul binalarından ibaret olmadığına dikkat çekerek, yeniden yapılan okullar, ek derslikler, özel eğitim birimleri, idari binalar, öğretmen odaları, kütüphaneler, çok amaçlı salonlar, güçlendirme çalışmaları ve devam eden projelerin eğitim altyapısına yapılan yatırımların ayrılmaz bir parçası olduklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın faaliyet raporları ve bütçe kalemleri incelendiğinde 2019-2025 dönemini kapsayan süreçte eğitim altyapısına yönelik cumhuriyet tarihinin en kapsamlı çalışmalarını yürütüldüğünün açık olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu süreçte yeni okul binalarının yapıldığını, bazı okulların yeniden inşa edildiğini, çok sayıda okulda ek derslikler ve yeni eğitim birimlerinin hizmete açıldığını, bazı projelerin ise halen devam ettiğini kaydetti.

-“Hükümetimiz döneminde 30 yeni okul ve yeniden yapılan okullarımız var”

Çavuşoğlu, hükümetleri döneminde 30 yeni okul ve yeniden yapılan okul olduğunu işaret ederek, bu eğitim yatırımlarının gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler, Türkiye Cumhuriyeti kaynakları, vakıflar ve hayırseverlerin iş birliğiyle yapıldığını belirtti.

Bu işbirliği ve koordinasyonu her alanda vurguladıklarını da anımsatan Çavuşoğlu, “Bizler için bir gurur vesilesidir. Eğitime katkı koyan tüm belediyelerimize, hayırseverlerimize ve paydaşlarımıza içtenlikle bir kez daha teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Bakanlığın ve hükümetin, paydaşlarla ortaklaşa yürütülen projelerde idari, hukuki ve mali katkıları bulunduğuna dikkat çekerek, bu katkı ve bütçe desteklerinin faaliyet raporlarında net bir şekilde görüldüğünü dolayısıyla bu projelerin kurumların birbirine rakip olduğu değil, herkesin el ele vererek ortak başarıya imza attığı eserler olduklarını kaydetti.

“Bizler için önemli olan siyasi polemikler değil, çocuklarımızın daha güvenli, daha modern ve daha donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmesidir.” ifadesini kullanan Çavuşoğlu, eğitim alanında ortaya konulan her yatırımın, hangi kurum veya kişilerin katkısıyla gerçekleşmiş olursa olsun, ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

Yapıcı eleştirilerin eksikliklerin giderilmesinde kendilerine rehberlik ettiğini ve her zaman başlarının üstünde yeri olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Ancak, yüzlerce insanımızın emeğiyle, gece gündüz demeden ortaya konan eğitim yatırımlarını da bazen siyasi mülahazaların ötesine geçerek takdir edebilmek, ülkemize ve geleceğimize duyduğumuz ortak sevginin bir gereğidir.” şeklinde belirtti.

Çavuşoğlu, Bakanlık ve hükümet olarak eğitim altyapısını güçlendirmeye, yeni projeleri hayata geçirmeye ve tüm yatırımları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.