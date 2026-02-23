Gazimağusa'da Suriçi ve İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren restoran, meyhane ve barlara yapılan denetimlerde 3 işletmeye cezai işlem, 7 işletmeye de ihbar verildi.

Gazimağusa Belediyesi (GMB) Zabıta Birimi ve Sağlık Birimi personeli, Gazimağusa Kaymakamlığı personeli ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan gece denetiminde toplam 14 işletme kontrol edildi. Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde mevzuatta yer alan izin belgeleri, hijyen koşulları, ürün saklama şartları ve genel işletme düzeni incelendi.

Yapılan kontroller sonucu 3 işletmeye evrak eksiklikleri ve hijyen koşullarına uyulmaması nedeniyle cezai işlem uygulanırken, 7 işletmeye çeşitli eksiklikler nedeniyle ihbar verildi. Ayrıca 3 işletmede son kullanma tarihi geçmiş olduğu tespit edilen ürün ve içecekler ekipler tarafından müsadere edilerek imha edildi.