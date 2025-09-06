Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, “Beşparmak Destinasyon Pazarlama” projesi ile ilgili yaptığı açıklamayla bölgenin doğal ve kültürel mirasını görünür kılacak yeni bir girişimi kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Kırok, projenin yalnızca tanıtım faaliyetleriyle sınırlı kalmayacağını; aynı zamanda yerel işletmelerin desteklenmesine, üreticilerin güçlenmesine ve bölgenin değerlerinin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Kırok açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgemizin doğal ve kültürel mirasını görünür kılmak, yerel işletmelerimizi desteklemek ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Belediyemizin Beşparmak Destinasyon Pazarlama Projesi yola çıkıyor. Bu proje kapsamında birçok yerel işletmemizi, üreticilerimizi ve değerlerimizi hep birlikte dünyaya tanıtacağız. Beşparmak Projesi sadece tanıtım değil; yerel ekonomiyi güçlendiren, kültürel değerlerimizi görünür kılan, toplumsal kalkınmayı destekleyen güzel bir yolculuk olacak.”

Ayrıca, yapılan açıklamada projenin bölge turizminin canlandırılmasına, ekonomik hayatın hareketlenmesine ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.