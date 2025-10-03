Çatalköy-Esentepe Belediyesi, uluslararası yerel yönetimler platformunda KKTC’yi temsil etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Konya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi’ne, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte katıldı.

Kongrede, bölgesel iş birliği, sürdürülebilir şehircilik politikaları ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, kongrede Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin vizyonunu ve uluslararası iş birliklerine verdiği önemi vurguladı.

Başkan Kırok açıklamasında "Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak ve yerel yönetimlerin küresel ölçekte söz sahibi olmasını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.