KKTC ekonomisinin lokomotifi konumunda olan casino ve turizm sektörü temsilcileri, yerel mevzuattaki katı yasaklar ve denetim biçimleri nedeniyle ciddi bir ekonomik kan kaybı yaşandığını açıkladı. Casino İşletmecileri Birliği (CİB) Genel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cihat Örek ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertuğ Gülcan’ın katıldığı değerlendirmelerde, KKTC vatandaşlarına uygulanan casino giriş yasağının ülke sermayesini doğrudan Güney Kıbrıs’a kaçırdığı vurgulandı.

ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre, sektör temsilcileri, KKTC yasalarına göre, ülke vatandaşlarının şans oyunu salonlarına girmesinin yasak olmasını eleştirdi. Bu uygulamanın dünyada sadece Nepal ve Hindistan’ın Goa eyaleti gibi birkaç noktada kaldığını belirten temsilciler, yasağın kumar oynamayı engellemediğini, aksine kayıt dışılığı ve komşuya sermaye akışını beslediğini ifade etti.

KKTC casino temsilcileri, "KKTC vatandaşı olan iş insanları, elit kitle ve zenginler, sırf bu yasak nedeniyle ve sabıka kaydı riskiyle karşılaşmamak için sınır kapısından hemen 100 metre ilerideki Rum tarafı casinolarına gidiyor. Son dönemdeki yüksek enflasyon ve baskılanan kur politikası da eklenince, marketten benzine, casinodan eğlenceye kadar ciddi bir reel piyasa gücü Güney Kıbrıs’a kayıyor. İnsanları kendi elimizle Rum tarafına teslim ediyoruz" dedi.

SEKTÖRÜN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: "YASAKLAMAK YERİNE DENETLEYİN"

Mevcut yasağın kaldırılması için devlete tam destek vermeye hazır olduklarını belirten casino işletmecileri, Avrupa Birliği ve ABD standartlarına uygun "Sorumlu Oyun Politikası" kurallarını uygulamayı taahhüt ettiklerini kaydetti.

Sektör temsilcileri, çözüm önerileri kapsamında kamu görevlileri ile asgari ücretle çalışan kişilerin casinolara girişine kısıtlama getirilmesini, vergi dairesiyle entegre bir sistem kurulmasını ve giriş yapmak isteyen kişilerin yıllık aidat ödeyerek serbest giriş kartı almasını önerdi. Ayrıca, mevcut 25 yaş alt sınırının korunması ve bu yaş sınırının sıkı şekilde denetlenmesi gerektiği vurgulandı.

"POLİS BASKINLARI ELİT TURİSTİ KAÇIRIYOR"

Salona giriş denetimlerinin, polisin Cürümleri Önleme Şubesi tarafından baskın şeklinde yapılmasının, turizm imajına büyük zarar verdiği aktarıldı. Körfez ülkelerinden, Orta Doğu’dan ve Avrupa’dan gelen elit misafirlerin ve hatta kraliyet ailesi mensuplarının otellerde eğlenirken karşılarında resmi polis araçlarını ve üniformalı ekipleri görmesinin, "illegal bir yerde miyiz?" algısı yarattığını belirten işletmeciler, denetimlerin sivil otoriteye veya kurulacak bir "Turizm Polisi" birimine devredilmesi gerektiğini vurguladı.

"GALATASARAY SPONSORLUĞU BARDAĞI TAŞIRDI"

KKTC’deki Merit, Elexus, Kratos, Limak ve Concorde gibi devleşen markaların isimlerinin, "yasa dışı online kumar siteleri tarafından illegal şekilde kullanıldığı ve sektörün küresel çapta bir marka ihlaliyle mücadele ettiği" açıklandı.

Özellikle Galatasaray’a forma sponsoru olan "Meritking News" adlı yapıyla uluslararası alanda çok agresif bir hukuk mücadelesi verildiğini belirten Merit Grubu temsilcileri, İngiltere ve İsviçre dahil birçok ülkede açılan davalar sonucunda söz konusu alan adının haklarını geri almayı başardıklarını anlattı. Sektör, KKTC’li milletvekillerinin bu markaların değerini korumak adına uluslararası yasal adımları hızlandırması çağrısında bulundu.

VERİLERLE KKTC CASINO VE TURİZM EKONOMİSİ

1974 Barış Harekatı'nın ardından atıl durumda kalan otellerin yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla temelleri 1976 yılında atılan casino sektörü, ilk faaliyetlerine 1978 yılbaşında Dome Casino ve Palm Beach Casino ile başladı. Özellikle Türkiye'nin 1998 yılında casinoları kapatması ve 2003'te Kıbrıs'ta sınır kapılarının açılması, sektörün uluslararası ölçekte büyümesine önemli katkı sağladı. Günümüzde ise casino turizmi, KKTC ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor.

KKTC Turizm Bakanlığı ve SSK Dairesi'nin 2025-2026 dönemine ilişkin güncel verilerine göre, ülkede aktif olarak faaliyet gösteren 33 casino bulunurken, toplam yatak kapasitesi 27 bin 775'e ulaşıyor. Bunun 18 bin 182'sini, yani yaklaşık yüzde 65'ini casinolu oteller oluşturuyor. Ülkedeki 26 adet 5 yıldızlı otelden 25'inde casino hizmeti verilirken, sektör doğrudan 14 bin, otellerle birlikte ise yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu rakam, kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor.

Sektör temsilcileri, Güney Kıbrıs'ta Rum Ortodoks Kilisesi'nin de desteğiyle tek bir işletmeye (Melco Resort) verilen casino lisansının büyük ölçekli yatırımlarla Kuzey Kıbrıs'ın pazar payını hedeflediğini savunuyor. Bu nedenle, KKTC'nin rekabet gücünü koruyabilmesi için sektörün çağdaş ve uluslararası standartlara uygun bir düzenleyici çerçeveye kavuşturulmasının aciliyet taşıdığı belirtiliyor.