Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mersinlik içme ve kullanım suyu şebekesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre iş birliği protokolü, bölgedeki içme ve kullanım suyu altyapısının güçlendirilmesini kapsıyor.

Protokolle, Su Temin Projesi’nin ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasına kadar, bölgede meydana gelebilecek arızaların hızlı şekilde giderilmesi, su kayıplarının azaltılması ve vatandaşlara kesintisiz, sağlıklı içme ve kullanım suyu ulaştırılması hedefleniyor.

Protokole göre, Su İşleri Dairesi ihtiyaç duyulan PE100 borular ve bağlantı malzemelerinin teminini; İskele Belediyesi ise kazı, kumlama, işçilik, nakliye ve mevcut sistemde meydana gelen arızaların tamirini üstleniyor.

Teknik kontrol ve denetimin Su İşleri Dairesi tarafından yapılacağı belirtildi.