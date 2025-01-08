2. Şampiyon Melekler Kupası Finalleri salı akşamı Mağusa Arena Spor Salonu’nda oynandı.

Gecenin ilk Final karşılaşması Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS) ile Mağusa Spor Akademisi (MSA) U16 Kız Takımları arasında oynandı. GMBÇS rakibi MSA’yı 3-0 mağlup ederek kupayı kazanan takım oldu.

Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin ikinci final karşılaşmasında GMBÇS ile DAÜ U17 Erkek takımları karşı karşıya geldi. GMBÇS rakibini 3-0 mağlup ederek bu anlamlı kupayı müzesine götürdü.

Final müsabakalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları müsabakalarda görevli hakemlere anı plaketleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Asbaşkan Osman Akın ve diğer dernek üyeleri tarafından takdim edildi.